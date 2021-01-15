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Esra Bilgiç: Hayalim müzik yapmak
Oyuncu Esra Bilgiç, ALEM dergisine kapak oldu ve 2021 planlarını anlattı: “Yakın arkadaşımla müzik yapma hayalimiz var. Belki onu hayata geçirebiliriz. Kardeşimle yurt dışı eğitimi planlarımız var. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istiyorum. Bu sene çok çalışacağım.”
Bilgiç, üniversitede hukuk bölümünde okuduğunu söyledi: “Hukukla ilgili bir kariyer düşünmüyorum. Oyuncuyum ve hayatımın sonuna kadar bu mesleği yapmak istiyorum.”
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