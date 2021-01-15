MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriEsra Bilgiç: Hayalim müzik yapmak
Geri Keyif Esra Bilgiç: Hayalim müzik yapmak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 15.01.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Esra Bilgiç: Hayalim müzik yapmak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra Bilgiç: Hayalim müzik yapmak
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Esra Bilgiç, ALEM dergisine kapak oldu ve 2021 planlarını anlattı: “Yakın arkadaşımla müzik yapma hayalimiz var. Belki onu hayata geçirebiliriz. Kardeşimle yurt dışı eğitimi planlarımız var. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istiyorum. Bu sene çok çalışacağım.”

Bilgiç, üniversitede hukuk bölümünde okuduğunu söyledi: “Hukukla ilgili bir kariyer düşünmüyorum. Oyuncuyum ve hayatımın sonuna kadar bu mesleği yapmak istiyorum.”

Esra Bilgiç: Hayalim müzik yapmak


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle