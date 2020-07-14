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Haber Giriş: 14.07.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

Eşi ile düet yaptı

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Eşi ile düet yaptı
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Şarkıcı Bahadır Ak, söz ve müziği Cem Çınar'a aranjesi kendisine ait olan "Sen Delisin" adlı teklisini DMC müzik etiketiyle sevenlerinin beğenisine sundu.

Kendisi gibi şarkıcı olan eşi Gizem Ak ile düet yapan sanatçı, aynı zamanda klipte de eşiyle birlikte rol aldı. Şarkının klibi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten 4 ay gecikmeli olarak çekildi.

İrem Haykır'ın yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Bahadır Ak, "Eşim Gizem klip çekiminde şarkıyı anlatırken bir yandan da yaşadı. Şarkı birbirini çok seven ama aşkları bitmiş bir çiftin hikayesini anlatıyor. Umarım müzik severler de klibimizi beğenir" dedi.

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