Ertuğrul Berberoğlu'ndan 'Sınır'

Sanatçı Ertuğrul Berberoğlu'nun eserleri Kadıköy'de Kelimat Sanat Evi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kelimat Sanat Evi'nin Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad, sergiye ilişkin "Bir siyah renk uzmanı olarak Ertuğrul'a bakarken; duyarlı, şekil/renk denemesine özgü bu Fransız mirasını ele almamız yerinde olur. Siyah rengin öncüsü olan Pierre Soulages ile Richard Serra deneyimlerinden sonra baktığımızda, Ertuğrul Berberoğlu'nun siyah rengi adeta sökerek parçalarına ayırıp özgün bir ışık deneyimini ortaya çıkardığını görüyoruz. Bu anlatım, gönderimi ve değişik duygu etkileri olan bol hisli bir görsel şölendir." dedi.

Ahmad, sınırın dünyanın her yerinde olduğuna dikkat çekerek, "Biz sınırlara karşıyız, Allah'ın yarattığı dünyada insanların ürettiği sınırlar zarar hale gelebiliyor." diye konuştu.

Ressam Ertuğrul Berberoğlu, insanın doğduğu andan itibaren belli sistemlerde sınırla karşılaştığını ifade ederek, bu sınırlardan içsel yolculuğu çıkan çok az sayıda insanın sıyrılabildiğini söyledi.

Sergi için 1 yıldır Adnan beyle çalıştıklarını belirten Berberoğlu, "Sergide ağırlıklı olarak siyah rengini hissedeceksiniz. Siyahı ben ışığın merkezi olarak görüyorum. Hatta Aşık Veysel bir röportajında siyaha dair 'Benim için sadece bir ışık' diyor. Bu sergiyle modern dünyanın yarattığı sınırları insanların içsel yolculuğuyla mümkün olduğu kadar aşmaya çabalamalarına bir vesile olmasını dilerim." şeklinde konuştu.

Galerinin 3 katında 40'a yakın eserle izlenime sunulan sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.