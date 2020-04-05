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Haber Giriş: 05.04.2020 - 08:10,Son Güncelleme:/

Erol Evgin anılarını yazıyor

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Erol Evgin anılarını yazıyor
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Erol Evgin, karantinada geçirdiği bu günleri değerlendirip anılarını yazmaya başladı.

Sanatçı; “Anılarımı yazmak hep istediğim bir şeydi; fakat günlük iş temposu içinde vakit yaratamıyordum. Evde kalmamız gereken bu günlerde anılarımı kaleme almaya başladım. Bu zorlu günleri yapmak istediğimiz ama vakit ayıramadığımız isteklerimizi yaparak geçirirsek, moralimizi de yüksek tutarız. Emin olun, bugünler de geçecek” dedi.

Erol Evgin anılarını yazıyor


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