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Haber Giriş: 30.11.2020 - 08:01 | Son Güncelleme:

Erkin Koray geri dönüyor

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Erkin Koray geri dönüyor
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Anadolu rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, uzun süren sessizliğini bozuyor.

Koray, sosyal medya hesaplarından “Çok sustuk artık yanlış anlaşılacağız” diyerek YouTube kanalından videolar yayınlayacağını duyurdu. Usta sanatçı “Bizim Çocuklara Mesajım Var” programında müzik hakkında görüşlerini sunup aydınlatıcı ve teknik bilgiler de verecek. Koray öncelikle “Korsan nedir, ne değildir?”, “Fesuphanallah nedir, ne değildir?” gibi soruların yanıtlarını anlatacak.

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