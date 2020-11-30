Erkin Koray geri dönüyor

Koray, sosyal medya hesaplarından “Çok sustuk artık yanlış anlaşılacağız” diyerek YouTube kanalından videolar yayınlayacağını duyurdu. Usta sanatçı “Bizim Çocuklara Mesajım Var” programında müzik hakkında görüşlerini sunup aydınlatıcı ve teknik bilgiler de verecek. Koray öncelikle “Korsan nedir, ne değildir?”, “Fesuphanallah nedir, ne değildir?” gibi soruların yanıtlarını anlatacak.