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Erken taramanın önemi büyük

#Türk Kanser Derneği#Burak Duruman#Betül Demir
Erken taramanın önemi büyük
Deniz BOY

Türk Kanser Derneği önceki gün İstanbul’daki merkez binasında “Meme kanserine dur diyoruz” kampanyasının basın toplantısını gerçekleştirdi.

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Toplantıya TKD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, Revna Demirören, Betül Demir, Aşkım Kapışmak, Uzm. Dr. Esat Namal ve Zeynep Civelek Çaynak katıldı.

Duruman, pandemi nedeniyle kanser taramalarının ihmal edildiğini söyledi:

“Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var. 2020 yılında koronovirüs salgını sebebi ile vatandaşlarımızın taramalarını yaptırmayı ihmal ettiğini görüyoruz. Türk Kanser Derneği olarak erken teşhisin hayati önemini anlatıp kanserde farkındalık yaratabilmek için ‘Ücretsiz Kanser Taraması Hizmet Araçları’ projemizi hayata geçirdik.”

Revna Demirören de meme kanserinde erken teşhisin hayati önemine vurgu yaparak “Kadınlarımızdan taramalarını ihmal etmemelerini, üyesi olduğum Türk Kanser Derneği’nin sunmuş olduğu ücretsiz taramalardan yararlanmalarını rica ediyorum. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olan Türk Kanser Derneği’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Erken taramanın önemi büyük

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Burak Duruman, Revna Demirören, Betül Demir ve Aşkım Kapışmak, “Meme kanserine dur diyoruz” kampanyası için Türk Kanser Vakfı’nda bir araya geldi.

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#Türk Kanser Derneği#Burak Duruman#Betül Demir