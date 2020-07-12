Erkek giyimde büyük rekabet

Damat Tween’in CEO’sunun Kiğılı’ya transfer olmasının ardından bu kez Damat Tween rakibinin İletişim Departmanı Başkanı Vildan Yıldırım’ı kadrosuna kattı. Kığılı markasının Damat Tween markasından daha önce de 7 üst düzey yöneticiyi transfer ettiğini söyleyen Süleyman Orakçıoğlu, “Biz de bir iş görüşmesi rastlantısı sonucu Kığılı’nın İletişim Departmanı Başkanını transfer ettik, bizim transferimiz bir tesadüf sonucu olsa da erkek gyim markaları yurtdışı ihracatı öncüsü markamızın yöneticilerini sürekli transfer ediyor, bunu profesyonelce karşılıyoruz ve doğal olduğunu düşünüyoruz” dedi.