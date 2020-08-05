Engellilere yardım

Sosyal farkındalık projelerine destek olma amacıyla farklı iş dallarıyla ilgilenen bir grup müzik sevdalısının bir araya gelerek kurduğu Maske Orkestra, pandemi nedeniyle konser verememelerine rağmen engellilere yardımı ihmal etmiyorlar...

Türkiye Sakatlar Derneği'ne yardım

Fotoğraf sanatçısı Şenan Kerçin'in kurduğu grup konser gelirleriyle engellilere tekerlekli sandalye bağışında bulunuyorlardı. Grup, pandemi dönemine konser verememelerine rağmen engellileri unutmadılar ve Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak şubesi binasının yapımını üstlendiler. Şu an küçük bir kulübede hizmet veren derneğin yeni binasının inşaatı başladı.