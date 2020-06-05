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En çalışkan Nicholas Cage
Son beş yılda Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell, Mary Queen of Scots ve I, Tonya başta olmak üzere 19 filmde rol alan Margot Robbie, Hollywood’un en çalışkan aktrisi seçildi.
29 yaşındaki oyuncu Nicole Kidman ve Cate Blanchett gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Dailymail'in haberine göre erkek oyuncular da ise liderlik Nicholas Cage'in oldu. İşte Hollywood'un en çalışkan oyuncuları:
Nicholas Cage 27 film
Samuel L Jackson 25 films
Brad Pitt film 21 film
Nicole Kidman 16 film
Natalie Portman 15 film
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