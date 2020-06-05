En çalışkan Nicholas Cage

29 yaşındaki oyuncu Nicole Kidman ve Cate Blanchett gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Dailymail'in haberine göre erkek oyuncular da ise liderlik Nicholas Cage'in oldu. İşte Hollywood'un en çalışkan oyuncuları:

Nicholas Cage 27 film

Samuel L Jackson 25 films

Brad Pitt film 21 film

Margot Robbie 19 film

Nicole Kidman 16 film

Natalie Portman 15 film