MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriEn Büyük Emel’im
GeriKeyif En Büyük Emel’im
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 06.04.2021 - 08:00 | Son Güncelleme:

En Büyük Emel’im

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En Büyük Emel’im

Tribute albümü bulunan sanatçılar kervanına Emel Sayın da katılıyor. “En Büyük Emel’im” adlı çalışmada usta sanatçının şarkılarını ünlü isimler seslendirecek.

YILLAR SONRA YENİDEN
Moko Yapım adlı şirketiyle daha önce Kayahan, Aysel Gürel, Fikret Şeneş, Zeki Müren ve Muazzez Abacı için tribute albümler hazırlayan
Murat Yıldırım, iddialı bir projeye daha imza atıyor. Yıldırım bu kez sinema ve müzik dünyasının usta ismi Emel Sayın’ın sesiyle ölümsüzleşen şarkıları müzikseverlerle yeniden buluşturacak.

En Büyük Emel’im

12 UNUTULMAZ ŞARKI
Müzik direktörlüğünü Taşkın Sabah’ın, proje danışmanlığını ise Oğuz Arınmış’ın üstlendiği “En Büyük Emel’im” adlı çalışmada 12 unutulmaz şarkı yer alacak. Düzenlemesi günümüzün sound’uyla yapılacak şarkıları sanat dünyasının ünlü isimleri yorumlayacak. “En Büyük Emel’im” yakında müzikseverlerle buluşacak.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi