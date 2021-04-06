YILLAR SONRA YENİDEN

Moko Yapım adlı şirketiyle daha önce Kayahan, Aysel Gürel, Fikret Şeneş, Zeki Müren ve Muazzez Abacı için tribute albümler hazırlayan

Murat Yıldırım, iddialı bir projeye daha imza atıyor. Yıldırım bu kez sinema ve müzik dünyasının usta ismi Emel Sayın’ın sesiyle ölümsüzleşen şarkıları müzikseverlerle yeniden buluşturacak.

12 UNUTULMAZ ŞARKI

Müzik direktörlüğünü Taşkın Sabah’ın, proje danışmanlığını ise Oğuz Arınmış’ın üstlendiği “En Büyük Emel’im” adlı çalışmada 12 unutulmaz şarkı yer alacak. Düzenlemesi günümüzün sound’uyla yapılacak şarkıları sanat dünyasının ünlü isimleri yorumlayacak. “En Büyük Emel’im” yakında müzikseverlerle buluşacak.

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