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En başarılı kadın dansçılar
Sokak dansı olarak bilinen breakdans’ın, kadınlar arasındaki yükselişinin konu alındığı ‘Rise of the B-Girls’ isimli belgesel izleyiciyle buluştu.
Kadınların dansa olan tutkularının aktarıldığı belgesel serisi, sokak dans kültürünün kökenine de ışık tutuyor. Her bölümde B-Girl dünyasının en başarılı temsilcilerinin konu alındığı 2 sezonluk “Rise of the B-Girls”, Türkçe altyazılı olarak Redbull'un internet sitesinde yayınlandı.
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