Emre Yalgın'dan bir ilk roman: Kan ve Hilal

- Tarihi bir roman yazmak için araştırma süreciniz nasıl geçti; bizimle paylaşır mısınız?

Kan ve Hilal’i ilk yazmaya başladığımda asıl mesleğim icabı bir sinema filmi senaryosu olarak tasarlamıştım ve temelinde iki farklı kültürün mitleri üzerinden bir çatışması olarak kurgulamıştım. Daha sonrasında hikâye olgunlaştıkça belirli bir döneme oturmak istedim ve konu üzerine çalışmaya başladım. Birçok kaynağı taradım, hikâyenin geçtiği dönem üzerine tarihçilerimizin ve araştırmacılarımızın eserlerini okudum. Süreç bu şekilde işledi.



- Kan ve Hilal’in tarihteki gerçeklikle ilişkisi nedir?

Kan ve Hilal tamamen hayal ürünü karakterler ve onların macerasını anlatsa da arka planda gerçek bir tarihi dönem var.

- Biraz romanın konusundan bahsedelim... 15. yy’da Balkanlar’da sınır boyunu korumakla yükümlü sancakbeyi Şahin Paşa’yı ve kızı Dilruba’nın hastalıkla boğuşmasını konu alıyorsunuz. Bizi bir babanın, -üstelik paşa olan bir babanın- kızı için yapabileceklerinin hikâyesi mi bekliyor? Bu açıdan da bakabilir miyiz?

Aslında Dilruba o dönem için ismi konulamayan akıl sağlığıyla ilgili bir rahatsızlıktan mustarip gibi görünüyor. Halk arasında sözü geçen nüfuslu yerel yöneticilerde bu durumu Osmanlı aleyhine kullanıp bir ayaklanma başlatma niyetindeler. Ve ortaya pagan inanışlarda sıkça rastlanan cadı kavramını atıyorlar. Şahin Paşa hem durumu kontrol altına alabilmek adına hem de tedavi görebilmesi için kızını gizlice payitahta, Edirne’ye kaçırmak istiyor. Romanda kendi ağzından söylediği gibi, savaşlar bittikten sonra aslında daha zorlu bir süreç işliyor, iki farklı kültürün bir arada yaşamaya alışmasını sağlamak ve bunu yaparken gönülleri hoş tutabilmek. Kızını gizlice kaçırmak içinde en güvendiği yeniçeri Yavuz’u görevlendiriyor ve macera başlıyor…

- Senarist kimliğiniz, roman yazma konusunda, -belki de özelinde tarihi roman konusunda- sizi ne kadar besledi?

Senaryo ve edebiyat temellerinde hikâye anlatıcılığı olsa da disiplin olarak bence birbirinden çok farklı alanlar. Ama elbette senaryo yazma alışkanlığı belirli bir formda hikâye ve karakter kurgulama pratiğini size sağlıyor. Hikâyenizin nasıl akması gerektiği, karakterleriniz davranış biçimlerinin akışa olan etkisi gibi şeyleri senaryo yazma alışkanlığından dolayı daha hızlı bir biçimde kurgulayabiliyorsunuz. Tabi bunlar da edebiyat alanına geçtiğinizde sizin için inanılmaz bir kolaylık.