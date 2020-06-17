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Emmy töreni bir kez daha Jimmy Kimmel'a emanet
Bu yıl 72'nci kez düzenlenecek olan Emmy Ödülleri'nin sunuculuğunu ünü ekran yüzü Jimmy Kimmel üstleniyor.
Ödülleri dağıtan Televizyon Akademisi'nden yapılan açıklamada “Jimmy Kimmel’in 20 Eylül’de yapılacak olan 72. Emmy Ödülleri sunuculuğuna döndüğünü duyurmaktan mutluyuz” denildi.
Haberi Jimmy Kimmel da kendi sosyal medya hesabından doğruladı. Kimmel daha önce de 2012 ve 2016 yıllarında aynı törenin sunuculuğunu üstlenmişti.
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