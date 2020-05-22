Emir Yargın'dan yarışmacılara ipuçları

Kendi bestelerini ve performanslarını maksimum 4 dakikalık bir video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılar, 3 Haziran 2020 tarihine kadar projeye başvurabilecek. Türkiye’nin her yerinden katılımın gerçekleşeceği projede seçilen 1 müzisyen ya da grup, kendi video klibine kavuşacak ve donanımlı bir müzik stüdyosunda kayıt alma şansı yakalayacak.

EMİR YARGIN'DAN İPUÇLARI

Türkçe elektronik müziğin sevilen ismi Emir Yargın da müzisyenlere ilham olabilmek için yola çıktı. Aynı zamanda başarılı bir yönetmen olan Yargın, hazırladığı bir video ile katılımcılar için evini sahneye dönüştürmenin ipuçlarını sıraladı.

Yeteneği doğru aktarmanın en az performansın başarısı kadar önemli olduğuna değinen Yargın, “Müziği yaparken olabildiğince 360 düşünebilmek önemli. Bu sanatçının yeteneğini geliştiriyor. Ben 10 yıl önce Tokat isimli klibimi kendim çekmiştim, maliyetim çok azdı, ama işi hikayeleştirme yöntemim çok sevilmişti. Bu ve benzeri tecrübelerimi sizlerle paylaşmak isterim” dedi.

Yargın, “Sesiniz ne kadar güzel olursa olsun, o sesi doğru yansıtabilmek çok önemli. Elinizde kısıtlı imkanlar olabilir. Ama onu ufak detaylarla doğru aktarmak mümkün. Videoların teknik yetersizlik sebebiyle arzu edildiği gibi olamadığından şikayet etmeyin. Bazen en iyisini yapmaktansa, hatasız yapmak daha işlevsel olandır. Yaratıcı bir fikir, hatasız bir şekilde aktarıldığı müddetçe insanlara dokunur. İmajınızı doğallık üzerine kurun. İmaj karşı tarafta uyandırdığınız her şeyi kapsar. Yola ilk çıktığınız noktadaki imajınız çok önemli” ifadelerini kullandı.

Yargın, “Müzik bizlerin asla vazgeçemeyeceği bir şey. Bunu biz müzisyenlerden daha iyi kimse bilemez. Kaynaklarınızı doğru kullanarak kontrolü ele almanız çok önemli. Keşfedeceğimiz yeni isimler için çok heyecanlıyım” dedi. Sanatçının katılımcılar için ipuçlarını sıraladığı videonun tamamına Redbull'un internet sitesinden ulaşabilirsiniz.