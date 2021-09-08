‘Emek Ödülleri’nin sahibi oldular

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında organize edilen festivalde Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin de sahipleri belli oldu.

Eserleriyle Türk sinemasının gelişim sürecine vermiş oldukları katkılarından dolayı; 5 Altın Portakal ve pek çok ödülün sahibi görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay ile çevirmen, yayıncı, film eleştirmeni, muhabir, spor yazarı, radyocu, televizyon programcısı Sevin Okyay ödüle layık görüldü.

İkilinin “Emek Ödülleri”, 13 Eylül’deki açılış gecesinde takdim edilecek. Festival kapsamında Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal anısına söyleşi ve film gösterimleri de gerçekleştirilecek. Festival, 19 Eylül akşamı son bulacak.

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