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Haber Giriş: 06.02.2020 - 15:46,Son Güncelleme:/

Eltilerin Savaşı’na özel gösterim!

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Eltilerin Savaşı’na özel gösterim!

Akmerkez’de ‘Eltilerin Savaşı’ filmine özel gösterim gerçekleşti.

Toplumsal sorunlara çözüm üretmek için projeler üreten ve hayata geçiren gençleri destekleyen Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Eltilerin Savaşı filmini özel bir gösterimle Akmerkez’de misafirlerle buluşturdu.

Gösterime filmin yazarı ve başrol oyuncusu Gupse Özay ile usta oyuncu Füsun Demirel’ın yanı sıra iş ve cemiyet hayatının tanınan simaları da katıldı. Özay, gençlerin projelerine destek vermekten mutlu olduğunu ifade etti.

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