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Elif Durdu, Ferhan Şensoy'a olan özlemini dile getirdi: Bugün yokluğunun ikinci ayı bitti sevgilim

#Ferhan Şensoy#Elif Durdu#Derya Şensoy
Elif Durdu, Ferhan Şensoya olan özlemini dile getirdi: Bugün yokluğunun ikinci ayı bitti sevgilim

Ferhan Şensoy ağustos ayında hayatını kaybetmiş; usta sanatçının ölümü tiyatro dünyasını yasa boğmuştu.

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Elif Durdu, hayat arkadaşı Ferhan Şensoy'dan ayrı geçen iki ayı sosyal medya hesabından paylaştığı not ile dile getirdi:

SANA VERDİĞİM SÖZÜ TUTACAĞIM

 "Bugün yokluğunun ikinci ayı bitti sevgilim. Günlüğe bir şeyler yazabiliyorum, buna ben de şaşıyorum. 30 Ağustos'u 31'e bağlayan o gece zaman kavramımı yitirdim. Yavaş yavaş o da yerine geliyor sanki. Hayatın devam etmesi, her şeyin normalleşmesi korkutucu geliyor. Ve çok saçma."

"Ölüm ilk defa korkutucu gelmedi. Belki de dediğin gibi heyecan verici bir serüvendi. Bizim kalbimiz biraz karanlık bu günlerde, incinme geçer. Kucaklayan yüz Hepimizin biraz zamana ihtiyacı var. Sensizlik bildiğimiz/deneyimlediğimiz bir konu değil. Hayat bilmediğimiz yerden sordu"

"Yavaş yavaş yazıyorum işte sevgilim. Sana verdiğim sözü tutacağım..."

Elif Durdu, Ferhan Şensoya olan özlemini dile getirdi: Bugün yokluğunun ikinci ayı bitti sevgilim

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