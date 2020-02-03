Elazığ’da çocuklarla

Kansersiz Yaşam Derneği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan psikologlarla Elazığ Çadırkent’te hafta başında itibaren “YaşaTIR” adlı TIR’ın içinde deprem etkilenen çocuklara psikolojik destek veriyor. Geçen hafta sonu Elazığ’a giden ve oradaki çocuklarla buluşan Mustafa Ceceli, “Elazığ’a geldik, depremzedelerimizi ziyaret ettik. Burada devletimizin tüm birimleriyle nasıl seferber olduğunu, yurdun dört bir yanından yardımların yağmur gibi buraya nasıl yağdığına şahit olduk. Çadırkent’i dolaştık ve getirdiğimiz yardımları AFAD’a teslim ettik. Çocuklarla buluştuk, bu travmayı bir nebze olsun hafifletebilmek adına buradayız” diye konuştu.