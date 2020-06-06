Eksiği yok, fazlası var!

İşte John Wick adlı filmde Keanu Reeves'in dublörlüğünü yapan Jeremy Fry, bu soru işaretlerini tamamen giderecek bir açıklama yaptı.

Fry, Keanu Reeves hakkında anlatılan her şeyin tamamen gerçek olduğunu hatta aktörün anlatılanlardan çok daha iyi ve mütevazı olduğunu söyledi.

Tehlikeli sahnelerde Reeves'in dublörlüğünü yapan Jeremy Fry "“Özverilidir. Yorgunluk nedir bilmeden çalışıp durur. Onun hakkında duyduğunuz iyi olan her şey yüzde 110 doğru” diye konuştu.