Eksiği yok, fazlası var!
Yardımsever, alçak gönüllü, kalabalık metroda bir kadına yer verecek kadar özgüven sahibi... Birçok kişi ünlü oyuncu Keanu Reeves'i böyle tanıyor. Ama kimi zaman onun toplum içindeki bu tavırları "Acaba halkla ilişkiler çalışması mı?" yorumlarına da neden oluyor.
İşte John Wick adlı filmde Keanu Reeves'in dublörlüğünü yapan Jeremy Fry, bu soru işaretlerini tamamen giderecek bir açıklama yaptı.
Fry, Keanu Reeves hakkında anlatılan her şeyin tamamen gerçek olduğunu hatta aktörün anlatılanlardan çok daha iyi ve mütevazı olduğunu söyledi.
Tehlikeli sahnelerde Reeves'in dublörlüğünü yapan Jeremy Fry "“Özverilidir. Yorgunluk nedir bilmeden çalışıp durur. Onun hakkında duyduğunuz iyi olan her şey yüzde 110 doğru” diye konuştu.
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