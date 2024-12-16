Ekrem Yalçındağ'ın en kapsamlı sergisi sanatseverlerle buluşuyor

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Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu’nun yaptığı sergide Ekrem Yalçındağ’ın “Doğa”, “Monokrom” ve “Sonsuzluk” serilerinden eserlerin de yer aldığı 200’e yakın çalışması beğeniye sunuluyor. 3030 metrekarelik bir alanda düzenlenen sergi, Yalçındağ’ın 40 yılı aşan sanat hayatı boyunca düzenlediği en büyük ve kapsamlı sergisi olmasının yanı sıra, İzmir’de gerçekleştirdiği ilk kişisel sergi olma özelliğini de taşıyor.



Yıldız Holding'in destekleriyle F~A Gallery organizasyonu ile düzenlenen sergi, İzmir Kültürpark’taki Atlas Sanat Galerisi’nde 5 Mart 2025’e kadar hafta içi her gün 09.00 – 18.00, hafta sonu 11.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.