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Ekinci'den yeni albüm
Söz yazarı ve yorumcu Köksal Ekinci, pandemi süreciyle de şekillenen dünyamıza farklı bir yorum getirdiği “Yeni Dünya/Coxa” adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.
Ekinci'nin sonbahar için hazırladığı albüm, üç şarkıdan oluşuyor. Albümde yer alan 3 şarkının aranjörlüğünü, İlkay Dinsever yaptı. Mastering ise Evren Arkman tarafından yapıldı. Albüm videoları da sanat yönetmeni Anıl Çezik ve Koray Pezukoğlu tarafından tasarlandı.
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