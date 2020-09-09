Ekinci'den yeni albüm

Ekinci'nin sonbahar için hazırladığı albüm, üç şarkıdan oluşuyor. Albümde yer alan 3 şarkının aranjörlüğünü, İlkay Dinsever yaptı. Mastering ise Evren Arkman tarafından yapıldı. Albüm videoları da sanat yönetmeni Anıl Çezik ve Koray Pezukoğlu tarafından tasarlandı.