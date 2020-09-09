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Haber Giriş: 09.09.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Ekinci'den yeni albüm

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Ekinci'den yeni albüm
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Söz yazarı ve yorumcu Köksal Ekinci, pandemi süreciyle de şekillenen dünyamıza farklı bir yorum getirdiği “Yeni Dünya/Coxa” adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Ekinci'nin sonbahar için hazırladığı albüm, üç şarkıdan oluşuyor. Albümde yer alan 3 şarkının aranjörlüğünü, İlkay Dinsever yaptı. Mastering ise Evren Arkman tarafından yapıldı. Albüm videoları da sanat yönetmeni Anıl Çezik ve Koray Pezukoğlu tarafından tasarlandı.

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