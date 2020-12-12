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Haber Giriş: 12.12.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

Ekinci'den Orpheus’un Aşkı

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Ekinci'den Orpheus’un Aşkı
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Söz yazarı ve müzisyen Köksal Ekinci’nin Orpheus’un Aşkı adlı yeni albümü sanatseverlerle buluştu. Altı şarkıdan oluşan yeni albümde Ekinci’nin antik çağlardan beri insanlara rehberlik yapan, yol gösterip ışık tutan kadim yıldızların eşliğinde söylenmiş şarkıları yer aldı.

Sanatçıya şarkılarında Endülüs esintileri, Flemenk gitarlar, Anadolu’nun bağlama, kaval ve ney sesleri eşlik ediyor. Ekinci, ana tema olarak insanlığın yol aldığı tarihsel döngüleri de yansıtmayı hedefleyen, müzikal bir bilinç yolculuğunu belirledi.

Albümdeki 5 şarkının prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü, İlkay Dinsever yaptı. 

Albümün ilk videosu ‘’Uyanış (Fomalhaut)’’ şarkısı için, sanat yönetmeni Anıl Çezik tarafından tasarlandı ve yine çok yaratıcı ve çok sade bir anlatım tarzıyla müzikseverle buluştu.

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