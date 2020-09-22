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Haber Giriş: 22.09.2020 - 13:18 | Son Güncelleme:

Efsane yıldızın nadir fotoğrafları satılıyor

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Efsane yıldızın nadir fotoğrafları satılıyor
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Sinemanın efsane yıldızlarından Audrey Hepburn'ün nadir pozları satışa çıkıyor.

1993 yılında hayata veda eden Hepburn'ün "Savaş ve Barış" ile "Bir Rahibenin Hikayesi" adlı filmlerde canlandırdığı karakterlerin kostüm ve makyajlarıyla çektirdiği 14 tane fotoğrafı 24 Eylül'de düzenlenecek bir müzayedede satılacak.

Efsane yıldızın nadir fotoğrafları satılıyor

Hepburn, bu fotoğraflarını ölümüne kadar kendisi muhafaza etmişti.

Efsane yıldızın nadir fotoğrafları satılıyor

Audrey Hepburn, fotoğrafların bir setinde Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı romanından uyarlanan filmde Kontes Natasha Rostova karakteri olarak görünüyor.

Efsane yıldızın nadir fotoğrafları satılıyor

Ünlü oyuncu başka bir sette de Bir Rahibenin Hikayesi adlı filmin çekimleri öncesi yapılan makyajı ve kostümüyle poz vermiş.

Efsane yıldızın nadir fotoğrafları satılıyor

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