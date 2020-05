Efsane film Scarface yeniden çekiliyor

Filmin yönetmen koltuğunda bu kez Luca Guadagnino oturacak. Senaryo ise Joel ve Ethan Coen tarafından kaleme alınıyor.

Sinemaseverler Guadagnino'yu Call Me By Your Name adlı çalışması ile hatırlıyor. Yönetmen, sinema tarihinin bir başta unutulmaz yapıtı Suspiria'yı da yeniden çekmişti.

Filmin yeni versiyonu için senaryo Joel ve Ethan Coen kardeşlere emanet.

Büyük ses getiren 1983 tarihli Scarface'te Al Pacino'nun yanı sıra Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Robert Loggia, Mary Elizabeth Mastrantonio ve F. Murray Abraham gibi isimler yer alıyordu.

Aynı hikaye ilk kez 1932 yılında Howard Hawks yönetiminde çekilmişti. Bu ilk çevrimde başrolü Paul Muni üstlenmişti.