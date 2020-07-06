Efsane besteci Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti

Oscar ödüllü İtalyan besteci Ennio Morricone, öldü.

Sergio Leone'nin yönettiği ve sinema dünyasında "spagetti western" olarak anılan İyi, Kötü, Çirkin, Birkaç Dolar İçin'in yanı sıra Bir Zamanlar Amerika'da gibi kült filmler de dahil birçok yapıtın müziklerine imzasını atan Morricone, 91 yaşındaydı.

Morricone'nin avukatı Giorgio Assumma, 'Maestro' olarak anılan Morricone'nin, bir süre önce ayağını kırıp Roma'da bir hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Avukatı, Ennio Morricone'nin aynı hastanede son nefesini verdiği belirtti.