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Haber Giriş: 26.11.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Edis'ten örnek davranış

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Edis'ten örnek davranış
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Edis, 28 Kasım’daki doğum gününde kutlama yapmak yerine kanser hastası çocuklara umut olmayı istiyor.

Kansersiz Yaşam Derneği adına sosyal bağış platformu @iyilikpaylas üzerinden doğum günü kampanyası açan ünlü yıldız, yaptığı açıklamada, “Benim için bir çocuğu mutlu etmekten daha güzel bir hediye olamaz. Çocuklarımızı gülümsetebilmek için heyecanla beklediğim bağışlarınız için şimdiden teşekkür ederim” dedi.

 

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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