Edis'ten örnek davranış

Kansersiz Yaşam Derneği adına sosyal bağış platformu @iyilikpaylas üzerinden doğum günü kampanyası açan ünlü yıldız, yaptığı açıklamada, “Benim için bir çocuğu mutlu etmekten daha güzel bir hediye olamaz. Çocuklarımızı gülümsetebilmek için heyecanla beklediğim bağışlarınız için şimdiden teşekkür ederim” dedi.