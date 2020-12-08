MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriEdirne'de tarihi hastane duvarının korunması için yol kaydırıldı
GeriKeyif Edirne'de tarihi hastane duvarının korunması için yol kaydırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 08.12.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Edirne'de tarihi hastane duvarının korunması için yol kaydırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edirne'de tarihi hastane duvarının korunması için yol kaydırıldı
Abone Olgoogle-news

Edirne'de, Osmanlı'dan miras kalan ve bugüne bir tek duvarı ulaşan Eski Askeri Hastane'nin korunması için önünden geçen yol kaydırıldı.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yeni İmaret Mahallesi'nde bulunan Eski Askeri Hastane ve Hastane Çeşmesi'nin bulunduğu alanı yıkılma riskine karşı "Koruma alanı" olarak ilan etti.

Edirne- Sırpsındığı yolu bitişiğinde yer alan tescilli yapının duvarının yıkılma riski taşıması nedeniyle duvarın korunması için önünden geçen yolla ilgili ripaj (yolun kaydırılması) projesi hazırlandı.

Proje kapsamında Eski Askeri Hastane'nin duvarının önünden geçen yol ulaşıma kapatıldı.

Hastane duvarı boyunca başka bir şerit açılarak ulaşım bu yönden verildi. Böylece yoldan geçen araçların oluşturabileceği risklerin tarihi duvara zarar vermesinin önüne geçildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle