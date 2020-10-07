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Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:35 | Son Güncelleme:

Eddie Van Halen kimdir? İşte Eddie Van Halen'in biyografisi!

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Eddie Van Halen kimdir? İşte Eddie Van Halen'in biyografisi!
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Dünyaca ünlü gitarist Eddie Van Halen hayatını kaybetti. Rock müziğin ünlü gitaristlerinden Eddie Van Halen, 65 yaşında gırtlak kanserine yenik düştü. Bu gelişmenin ardından usta sanatçının kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Eddie Van Halen kimdir?

Hollanda'nın başkenti Amsterdam doğumlu 65 yaşındaki ünlü gitarist Eddie Van Halen, gırtlak kanserinden yaşamını yitirdi. Ünlü gitaristin ölüm haberi, oğlu Wolf Van Halen tarafından sosyal medyadan duyuruldu. İşte, Eddie Van Halen hakkında tüm ayrıntılar...

Eddie Van Halen 26 Ocak 1955 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi. Gerçek adı Edward Lodewijk Van Halen'dır. Van Halen adlı grubunun en önemli üyesidir. Rolling Stone dergisinin hazırladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Gitaristi sıralamasında 8. sırada yer almıştır.

Halen, ailesiyle birlikte 1962 yılında Hollanda'dan Pasadena Kaliforniya'ya taşınmışlardır. Önceleri piyano dersleri almış ancak piyanonun başında oturmanın çok sıkıcı olduğunu düşünerek bateri çalmaya başlamıştır. Ağabeyi "Alex Van Halen" ise gitar dersleri almaya başlamıştır.

Ancak Eddie Van Halen daha sonra esas yeteneğinin gitar olduğuna karar vermiş ve abisiyle enstrümanlarını değiştirmişlerdir. 1974 yılında Van Halen grubunun temellerini abisiyle birlikte "Mamut" adlı grupla attı. 1982 yılında yayımlanan ve dünyanın en çok satan albümü olarak bilinen Michael Jackson'ın ünlü Thriller'ında çalışan Halen, albümdeki en bilinen şarkılardan Beat It'in gitar sololarını çalmasıyla tanındı.

1990'ların sonlarında ağız ve dil kanserine yakalandı. Doktorlar günde 12 ile 14 saat ağzında metal pena tutmasının bu hastalıklara sebep olduğunu söylediler.

Baş ve boyun bölgesinde yaygın olarak bulunan kanser sebebi ile 6 Ekim 2020 günü ailesi tarafından öldüğü duyuruldu.

 

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