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Ece Vahapoğlu, fit görüntüsünün sırrını paylaştı
Plaj giyim markası Moeva’nın Mandarin Oriental Bodrum bünyesinde hizmete giren mağazası, özel bir davetle açıldı. Açılışa Ece Vahapoğlu ve Şebnem Özinal da katıldı. Misafirler, markanın kurucuları Yağmur Zırh, Burcu Tanman ve Damla Zırh’tan stil önerileri aldı.
EFE İLE EGZERSİZ
8 ay önce ilk bebeği Efe’yi dünyaya getiren Ece Vahapoğlu, fit görüntüsünün sırrını paylaştı: “Her sabah Efe’yi kucağıma alarak egzersiz yapıyorum.”
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