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Keyif
Haber Giriş: 01.08.2020 - 22:16,Son Güncelleme:

Ece Vahapoğlu, fit görüntüsünün sırrını paylaştı

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Ece Vahapoğlu, fit görüntüsünün sırrını paylaştı
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Plaj giyim markası Moeva’nın Mandarin Oriental Bodrum bünyesinde hizmete giren mağazası, özel bir davetle açıldı. Açılışa Ece Vahapoğlu ve Şebnem Özinal da katıldı. Misafirler, markanın kurucuları Yağmur Zırh, Burcu Tanman ve Damla Zırh’tan stil önerileri aldı.

Ece Vahapoğlu, fit görüntüsünün sırrını paylaştı

EFE İLE EGZERSİZ

8 ay önce ilk bebeği Efe’yi dünyaya getiren Ece Vahapoğlu, fit görüntüsünün sırrını paylaştı: “Her sabah Efe’yi kucağıma alarak egzersiz yapıyorum.”

Ece Vahapoğlu, fit görüntüsünün sırrını paylaştı



 

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