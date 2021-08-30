Ebru Yaşar: Kıbrıs’a fire vermeden geldim
Son albümü “Gel de Sevme” ile adından söz ettiren Ebru Yaşar, önceki akşam Kıbrıs’taki Concorde Luxury Resort’te sahneye çıktı.
Sanatçı, daha önce Kıbrıs’a konsere gelen bazı sanatçı ve ekiplerinin PCR testleri nedeniyle havaalanında sorun yaşadıkları haberleri için şöyle dedi: “Pandemi o kadar mesafe koydu ki aramıza, bugün Kıbrıs’a fire vermeden gelen tek sanatçıyım diyebilirim. Orkestra arkadaşlarım, yanımdaki insanlar; eksiksiz geldik. Kolay değil, ne yollardan, ne testlerden geçtik.”
Ebru Yaşar’ı yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi.