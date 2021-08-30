Ebru Yaşar: Kıbrıs’a fire vermeden geldim

Sanatçı, daha önce Kıbrıs’a konsere gelen bazı sanatçı ve ekiplerinin PCR testleri nedeniyle havaalanında sorun yaşadıkları haberleri için şöyle dedi: “Pandemi o kadar mesafe koydu ki aramıza, bugün Kıbrıs’a fire vermeden gelen tek sanatçıyım diyebilirim. Orkestra arkadaşlarım, yanımdaki insanlar; eksiksiz geldik. Kolay değil, ne yollardan, ne testlerden geçtik.”

Ebru Yaşar’ı yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi.

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