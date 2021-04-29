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Haber Giriş: 29.04.2021 - 09:34 | Son Güncelleme:

Ebru Yaşar: Böyle bir albüme ihtiyaç varmış

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Ebru Yaşar: Böyle bir albüme ihtiyaç varmış

Ebru Yaşar, geçen salı ikiz çocuklarıyla Etiler Akmerkez’deydi.

Ayaküstü soruları yanıtlayan şarkıcı, yeni albümü “Gel de Sevme”nin çok beğenildiğini söyledi: “Bir albüm yapayım da ruhlara dokunsun, gönüllere değsin, pandemi döneminde umut vaat etsin dedim. Sağ olsunlar, dinleyicilerimiz de beğendiler. Dinleyen, seven, alan herkese çok teşekkür ediyorum.”

Ebru Yaşar: Böyle bir albüme ihtiyaç varmış

Albümün listelerde 1 numaraya yerleştiğini belirten Yaşar, “Böyle bir albüme ihtiyaç varmış demek ki. Bütün şarkılarım çıkış şarkısı gibi. Herkes kendi hitini buluyor” diye konuştu. Sanatçı, çalışmanın ikinci klibini yakında “Ben Bilmem” şarkısına çekeceğini de açıkladı. 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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