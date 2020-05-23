'Ebru Erke'nin bayram sofrası'nda sırada terbiyeli etli enginar var

Şef Aydın Demir’den baharı selamlayan bir tarif: "Dört adet taze enginar çanağını (birkaç sıra dış yaprağı kalacak şekilde) limonlu suda bekletin. Bu sırada 500 gram kemikli kuzu etini (kol veya böbrek yatağından) 24 adet soyulmuş arpacık soğan (veya 2 adet minik küp doğranmış orta boy kuru soğan) ve 2 kahve fincanı zeytinyağıyla birlikte tencereye koyun. Orta ateşte karıştırarak etler ve soğanlar hafif kızarıncaya kadar kavurun. Kavrulmuş etlere 2 bardak sıcak su ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynar kaynamaz ocağın altını kısıp pişirmeyi sürdürün. Etler iyice yumuşayınca 1 demet arapsaçı (veya dörde bölünmüş 1 adet rezene kökünü) ve enginarları tencereye ekleyip enginarlar pişene kadar (10 dakika daha) orta ateşte kaynatın. Kabaca doğranmış 4 taze soğanı ekleyip bir taşım daha kaynatın. Başka bir kapta terbiyeyi hazırlayın. Bunun için 3 adet yumurta sarısını 1 adet limonun suyuyla çırpın. Yemeğin suyundan 4-5 kaşık alıp karıştırın. Hazırladığınız terbiyeyi bir yandan azar azar tencereye dökerken diğer yandan karıştırın ki yumurtalar pişmesin. Ocağı kapatın 15-20 dakika demlenmeye bırakın. Servis ederken arzu ederseniz enginar çanaklarının içerisine etleri koyarak servis edebilirsiniz."
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