Son olarak ferahlatıcı bir eşlikçi... Ebru Erke bayram sofraları için Şef Ali Güler’den tadına doyulmaz bir limonata tarifi aldı: "12 adet sulu limon ve 2 adet portakalı kaynar suda güzelce yıkayın. Bir kilo tozşekerin üzerine limon ve portakalların kabuğunu beyaz kısımlarını almayacak şekilde üstten rendeleyin. Ellerinizle güzelce ovarak kabukların hem renk hem de tat vermesini sağlayın. Bir demet taze nane yapraklarını da parçalayarak şekere ekleyin ve yine biraz daha ovun. İki saat dinlendirin. Portakal ve limon sularını sıkarak 10 litre içme suyuyla birlikte şekere ilave edin. Üç saat daha buzdolabında dinlendirdikten sonra süzüp servis edin. Buz koymayın, dolapta soğutmanız yeterli olacaktır.”
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