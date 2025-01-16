“Düzenbazlar” Tiyatro Ak’la Kara’da Başlıyor

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Atilla Şendil’in yönetmenliğini üstlendiği “Düzenbazlar”, Fransız Rivierası'nda geçen bir dolandırıcılık hikayesini konu alıyor. Oyun, başkahramanı Lawrence'ı tanıtıyor: Kendini sürgündeki bir prens olarak tanıtarak kadınları kandıran kurnaz bir dolandırıcı. Ancak, Freddy adında genç ve amatör bir dolandırıcının, Lawrence’la yolları kesiştiğinde işler hiç beklenmedik bir hal alır. Bir iddia üzerine gelişen olaylar, seyirciyi kahkaha dolu bir yolculuğa çıkarırken, her köşe başı sürprizlerle doludur.



Başrollerini Savaş Özdural, Kerem Poyraz Kayaalp ve Romina Özipekçi’nin paylaştığı bu eğlenceli yapımda, güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Ebru Karanfilci ve Ilgın Angın gibi deneyimli isimler, sahne performanslarıyla seyircilerin beğenisini kazanırken, hikayenin eğlencesini ve temposunu zirveye taşıyor.

Sahnelemede sunulan dansa dayalı koreografi ve görsel efektler, tiyatro izleyicisinin alışık olmadığı, heyecan verici bir atmosfer yaratıyor. Bu, sahne sanatları dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyor ve izleyicilere sıradışı bir deneyim sunuyor.

