MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriDuygu Özaslan ve sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın fotoğrafı olay oldu
GeriKeyif Duygu Özaslan ve sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın fotoğrafı olay oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 20.10.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Duygu Özaslan ve sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın fotoğrafı olay oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Duygu Özaslan ve sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın fotoğrafı olay oldu
Abone Olgoogle-news

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile çekilen karelerini Instagram hesabında paylaştı.

Özaslan, sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafların altına İngilizce “Hiç kimse paylaştığımız sevgiye sahip olamaz” notunu düştü.

O tuttuğun basketbol topu değil

Can Maxim Mutaf’ın Duygu Özaslan’ın poposunu tuttuğu kare, sosyal medyada alay konusu oldu. Eleştirileri tiye alan Özaslan, “O tuttuğun basketbol topu değil” yorumu yapılan kareyi bu kez poposuna basketbol resmi koyarak yeniden paylaştı.

Duygu Özaslan ve sevgilisi Can Maxim Mutafın fotoğrafı olay oldu


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle