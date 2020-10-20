Duygu Özaslan ve sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın fotoğrafı olay oldu

Özaslan, sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafların altına İngilizce “Hiç kimse paylaştığımız sevgiye sahip olamaz” notunu düştü.

O tuttuğun basketbol topu değil

Can Maxim Mutaf’ın Duygu Özaslan’ın poposunu tuttuğu kare, sosyal medyada alay konusu oldu. Eleştirileri tiye alan Özaslan, “O tuttuğun basketbol topu değil” yorumu yapılan kareyi bu kez poposuna basketbol resmi koyarak yeniden paylaştı.





