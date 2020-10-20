Duygu Özaslan ve sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın fotoğrafı olay oldu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile çekilen karelerini Instagram hesabında paylaştı.
Özaslan, sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafların altına İngilizce “Hiç kimse paylaştığımız sevgiye sahip olamaz” notunu düştü.
O tuttuğun basketbol topu değil
Can Maxim Mutaf’ın Duygu Özaslan’ın poposunu tuttuğu kare, sosyal medyada alay konusu oldu. Eleştirileri tiye alan Özaslan, “O tuttuğun basketbol topu değil” yorumu yapılan kareyi bu kez poposuna basketbol resmi koyarak yeniden paylaştı.
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