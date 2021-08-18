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Haber Giriş: 18.08.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Dünyanın denizcilik mirası Rahmi M. Koç Müzesi’nde

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Dünyanın denizcilik mirası Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Rahmi M. Koç Müzesi, bine yakın denizcilik objesinden oluşan geniş koleksiyonu ile ziyaretçilerine tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan önemli bir miras sunuyor.

İki kıtanın birleştiği yerde konumlanan İstanbul’un Haliç kıyısında bulunan Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olma özelliğini koruyor.

Sanayi, iletişim ve ulaşım tarihindeki gelişmeleri yansıtan Rahmi M. Koç Müzesi'nin zengin denizcilik koleksiyonu müzenin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Koleksiyonda gemi modellerinden gezinti tekneleri ve yelkenlilere, efemeralardan kanolara, Saltanat Kayığı’ndan buharlı yatlara kadar bine yakın obje sergileniyor.

 

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