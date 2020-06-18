Dünya yıldızlarının pantolonları mülteciler için satışa çıkacak

Güzel sanatlar, moda, müzik ve multimedya yoluyla özgün sanatsal ifade biçimlerine öncülük eden sanatçı Johny Dar tarafından 2016 yılında başlatılan global yardım girişimi “Jeans for Refugees”/ “Mülteciler için Kot Pantolon”, Saoirse Ronan, Scarlett Johannson, Helena Christensen, Gigi Hadid ve Orlando Bloom’un katılımıyla genişlemeye devam ediyor.

Johny Dar trafından yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalan mültecilere dikkat çekmek amacıyla 2016 yılında başlatılan farkındalık kampanyasında, aralarında Ryan Gosling, Elton John, Salma Hayek, Sharon Stone, Cameron Diaz, Naomi Campbell, Victoria Beckham ve Emma Watson gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu 100 kişiye ait 100 kot pantolon özgün desenlerle boyanarak Berlin, New York ve Milan moda haftalarında düzenlenen defilelerde görücüye çıktı ve ayrıca Londra'daki Saatchi Gallery'de sergilendi. Sergiyi gezen 20 binden fazla insanın katılımıyla yapılan açık artırmada ise 100 bin İngiliz Sterlini bağış toplandı.

Dünyaca ünlü yıldızları mülteci sorunu hakkında farkındalık yaratmaya ve katkıda bulunmaya davet eden Johny Dar, tüm insanları da olumlu değişim için harekete geçmeye ve işbirliği yapmaya çağırıyor. Saoirse Ronan, Scarlett Johansson, Orlando Bloom, Gigi Hadid, Helena Christensen ve Oscar ödüllü Olivia Coleman gibi yeni katılımcılarla, 2020'de yeni bir ivme yakalamayı hedefleyen Jeans For Refugees girişimi, toplanacak bağışları yine International Rescue Committee adlı yardım örgütüne (Uluslararası Yardım Komitesi) iletecek.