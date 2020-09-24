Dünya klasiği Kör Müzisyen okurla buluşuyor

Yazarın yaşamı boyunca defalarca baskı yapan roman, 1886’da okurla buluştuğunda büyük ses getirdi. Türkçe çevirisini Levent Özübek’in yaptığı “Kör Müzisyen”, görme engelli bir çocuğun müzikle tanışması sonrası değişen yaşamını konu edinirken, dönemin Rus kırsal hayatını da detaylıca aktarıyor. Roman, VakıfBank Kültür Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Yedi bölüm ve son söz (Epilog) kısmından oluşan romanın ana karakteri Pyotr, Rus taşrasında varlıklı bir ailede dünyaya geliyor. “Annenin yüreği, dünyaya gözlerini açmış bebekle birlikte gelip, onun beşiğine sokulmuş ve yaşamı boyunca, peşini bırakmayacak korkunç ve acısı hiç dindirilemeyecek korkunç trajediyi sezebiliyor muydu o anda? Yoksa sadece bir sayıklama mıydı bunlar? Her ne hâl ise, bebek kör doğmuştu” satırlarına yer verilen romanda, Pyotr, önce flüt, ardından piyanoyla tanışıyor.

Rus edebiyatının altın çağı isimlerinden Vladimir Korolenko, 27 Temmuz 1853’te Ukrayna’da dünyaya geldi. Uzun yıllar gazetecilik yapıp yoksul insanlar için yardım faaliyetlerinde bulunan Korolenko’nun eserleri arasında “Kör Müzisyen”in yanı sıra Sibirya’daki sürgün döneminden beslenen “Makar’ın Rüyası”, “Dilsiz”, “Mırıldanan Orman” gibi birçok kısa hikâye ve novella yer alıyor. Korolenko, uzun yıllar muhalefet ettiği çarlık rejiminin yıkıldığını gördükten sonra 25 Aralık 1921’de hayata veda etti.