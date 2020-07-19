Düğün İstanbul'da balayı Bodrum'da

Cemal Dindar'ın nikah şahitliklerini Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Fatih Çınar yaptı. Grup Suit Up'ın sahne aldığı düğüne pandemi dolayısıyla az sayıda davetli ve çiftin akrabaları katıldı. Çift, düğünden sonra balayı için Bodrum'a uçtular. Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda davetlinin katıldığı nikahta, Ediz Hun'un kızı Bengü Hun Saygılı ile evli olan Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, nikah şahitliği için eşi Bengü Hanım ile İsviçre'den geldi.





