MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriDua Lipa'nın sevinç gözyaşları: Grammy adaylığı ağlattı
GeriKeyif Dua Lipa'nın sevinç gözyaşları: Grammy adaylığı ağlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 25.11.2020 - 17:52 | Son Güncelleme:

Dua Lipa'nın sevinç gözyaşları: Grammy adaylığı ağlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Genç şarkıcı Dua Lipa, altı dalda Grammy Ödülü'ne aday gösterildiğini öğrenince mutluluktan ağladı.

25 yaşındaki Lipa, mutlu haberi öğrendiğinde telefon konuşması yaparken çekilen videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Dua Lipa paylaşımında bu olup bitene bir türlü inanamadığını belirterek "Kalbim deli gibi atıyor ve tamamen şoktayım" diye yazdı.

Dua Lipanın sevinç gözyaşları: Grammy adaylığı ağlattı

Genç şarkıcı bu mutlu haber karşısında çok sevindiğini ve coşkuya kapıldığını da belirtti. Dua Lipa kendisini ödüle aday gösteren Recording Academy'nin yanı sıra kendisinden sevgisini ve desteğini esirgemeyen hayranlarına da teşekkür etti.

Dua Lipanın sevinç gözyaşları: Grammy adaylığı ağlattı

Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin evladı olan Dua Lipa'nın müzik kariyeri, 14 yaşındayken, diğer sanatçıların YouTube'daki şarkılarını yazmaya başladığı zaman itibariyle başladı. 2008'de Kosova'ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak Sylvia Young Tiyatro Okulu'na katıldı. İlk adı Arnavutça "aşk" anlamına geliyor. 2015 ilk single'ını piyasaya sürdü. Aralık 2016'da, Lipa ile ilgili 'See in Blue' adlı belgesel çekildi.

Dua Lipanın sevinç gözyaşları: Grammy adaylığı ağlattı

İlk stüdyo albümünü 2 Haziran 2017'de piyasaya sürdü. Albüm, İngiltere'nin en iyi 10 single'ı "Be the One" ve "IDGAF" ve İngiltere'nin hit listelerini zorlayan parçası "New Rules" da dahil olmak üzere yedi single'ı içerisinde barındırdı.

Dua Lipanın sevinç gözyaşları: Grammy adaylığı ağlattı

Lipa'nın ünü, Amerika Birleşik Devletleri'nde altı numaraya kadar ulaştı. Şubat 2018'de Lipa, British Woman Solo Artist ve British Breakthrough Act için iki İngiliz Ödülü kazandı. Nisan ayında, Lipa ve Calvin Harris tarafından yapılan single "One Kiss", Birleşik Krallık Singles Chart'da bir numaraya ulaştı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle