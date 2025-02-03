Dr. Alban İstanbul'a geliyor

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Ancak onu gerçek bir efsane haline getiren şarkı, 1992 yılında yayınladığı “It’s My Life” oldu.Sanatçı, yıllar sonra yeniden Türkiye’de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Dr. Alban, İstanbul’da Stüdyoya Giriyor!

11 Şubat’ta İstanbul’a gelecek olan sanatçı, Kıvılcım Kalay’ın yazdığı güfteye ses verecek.



Kıvılcım Kalay, projeye dair "Heyecanlıyım! Şarkımız yarı Türkçe yarı İngilizce oldu.Türkiye için güzel bir adım attık."