Dr. Alban İstanbul'a geliyor

Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 15:23
90’lı yıllara damga vuran Dr. Alban, Türkiye’ye geliyor! Nijerya asıllı İsveçli sanatçı, müzik kariyerine 1980’lerin sonunda başladı ve “Hello Afrika” adlı ilk albümüyle dünya çapında büyük ses getirdi.
Ancak onu gerçek bir efsane haline getiren şarkı, 1992 yılında yayınladığı “It’s My Life” oldu.Sanatçı, yıllar sonra yeniden Türkiye’de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Dr. Alban, İstanbul’da Stüdyoya Giriyor!
11 Şubat’ta İstanbul’a gelecek olan sanatçı, Kıvılcım Kalay’ın yazdığı güfteye ses verecek.
Kıvılcım Kalay, projeye dair "Heyecanlıyım! Şarkımız yarı Türkçe yarı İngilizce oldu.Türkiye için güzel bir adım attık."