Dostoyevski’den “Üç Hikâye”

Dünya edebiyat tarihinin etkin isimlerinden Dostoyevski’nin öyküleri “Üç Hikâye: Beyaz Geceler, Polzunkov, Yufka Yürek” adıyla okura sunuluyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) yayımladığı “Üç Hikâye: Beyaz Geceler, Polzunkov, Yufka Yürek” isimli kitapta, Rus yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin kaleme aldığı üç hikâye yer alıyor. Türkçe çevirisini Karsu İlksen Fırat’ın yaptığı kitaptaki öyküler, Dostoyevski’nin karakterlerinin canlılığını ortaya koyan ve edebi dehasını gösteren ilk örnekler olarak öne çıkıyor.