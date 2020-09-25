Dönem işi yapmak kolay değildi

Yönetmenliğini Müslüm Şahin’in üstlendiği, başrollerini Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı’nın paylaştığı “Muallim” filminin basın toplantısı yapıldı. Baltalimanı Portaxe’te gerçekleşen toplantıya filmin oyuncuları tam kadro katıldı. Yönetmen Müslüm Şahin, “Biz bu filmde kimliğine yabancılaşma meselesi üzerine yoğunlaştık” dedi. Filmin yapımcılığını üstlenen Halit Arabacı, “Yeni projeleriniz var mı?” sorusu üzerine “Yavuz Sultan Selim’in hayatını konu alan ‘Yavuz’ filmi... Hiç yapılmamış bir iş olacağını düşünüyorum” diye konuştu.



PANDEMİDE ÇALIŞMAK HEPİMİZİ ZORLADI



Filmde Hasan karakterine hayat veren Ruhi Sarı “Yorucu bir süreçti. Sağlam bir ekiple çalıştık” dedi.

Rabia rolünü canlandıran Sevtap Özaltun ise “Pandemi sürecinde çalışmak bizi zorladı. Her şeye rağmen huzurla çalıştık” diye konuştu.

20’nci yüzyıl başı Osmanlı’sında, devlet tarafından Fransa’ya mühendislik eğitimi için gönderilen ve kimliğine yabancılaşarak ülkesine dönen Ali’nin hikayesini konu alan “Muallim”, kasımda vizyona girecek.



Ruhi Sarı - Sevtap Özaltun - Melih Selçuk