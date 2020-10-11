Doğuş'tan yeni şarkı ‘Arter’

Yönetmenliğini C.Özkan Yılmaz ve Recep Yenigün’ün üstlendiği klip youtube de büyük ilgi görürken ,şarkı 24 saat geçmeden bir milyon barajını aştı.

Doğuş, şarkısının büyük ilgi gördüğünü belirterek " Başarılara alışkın bir insanım, son zamanlar da müzik piyasasında dalgalanmalar var. Ama bu beni yıldıramaz. Hayranlarıma ve müzik severlere en iyi şarkıları sunmak zorundayım. Bundan sonra da aynı şekilde üretmeye devam edeceğim dedi.