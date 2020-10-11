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Haber Giriş: 11.10.2020 - 12:10 | Son Güncelleme:

Doğuş'tan yeni şarkı ‘Arter’

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Doğuş'tan yeni şarkı ‘Arter’
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Doğuş , ‘Arter’ isimli yeni şarkısını ve şarkısının klibini tüm dijital platformlardan hayranlarının beğenisine sundu.

Yönetmenliğini C.Özkan Yılmaz ve Recep Yenigün’ün üstlendiği klip youtube de büyük ilgi görürken ,şarkı 24 saat geçmeden bir milyon barajını aştı. 

Doğuş, şarkısının büyük ilgi gördüğünü belirterek " Başarılara alışkın bir insanım, son zamanlar da müzik piyasasında dalgalanmalar var. Ama bu beni yıldıramaz. Hayranlarıma ve müzik severlere en iyi şarkıları sunmak zorundayım. Bundan sonra da aynı şekilde üretmeye devam edeceğim dedi.

 

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