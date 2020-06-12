Doğum gününde 100 bin dolar bağışladı

Oscar ödüllü oyuncu Portman, 9 Haziran'daki 39'uncu doğum günü için cezaevinden çıkan kadınları yeniden hayata kazandırmak için çalışan A New Way of Life adlı yardım kuruluşuna 100 bin dolar bağışladı.

İki çocuk annesi oyuncu bu durumu, Instagram hesabından duyurdu. Fransız koreograf Benjamin Millepied ile evli olan oyuncu yaptığı paylaşımda: " “Bu yıl doğum günüm için Susan Burton’un A New Way of Life vakfına 100 bin dolar bağışlıyorum. Susan’a kırılmış dünyamızı iyileştirmesine yardımcı olan çalışmaları için çok minnettarım. Becoming Ms. Burton adlı kitabını ilk okuduğumdan beri daha önce hapse girmiş kadınlara uyumak için güvenli bir yer ve hayatlarını yeniden inşa etme şansı veren A New Life of Life vakfını desteklemeye kararlıyım” diye yazdı.

Kadın hakları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Natalie Portman, bu yıl Oscar töreninde de üzerinde kadın yönetmenlerin isimlerinin yazılı olduğu bir kıyafet giymişti.