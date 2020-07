Doğum günü bağışı kampanyası ile Avrupa’ya örnek oldu

Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) COVID-19 pandemisi sürecinde sosyal mesafe nedeniyle kutlanamayan doğum günlerini bir bağış mekanizmasına dönüştürdü. Bu sayede birçok hasta çocuğun hayalini gerçekleştirerek iyileşmelerine olanak sağlayacak bağış toplandı. Bir Dilek Tut Derneği hayata geçirdiği doğum günü bağışı kampanyasının başarısı Make a Wish ağında tüm dünyada “en iyi uygulama” seçildi. Bir Dilek Tut CEO’su Füsun Kuran Avrupa ülkelerinin yönetiminin başına getirildi. Füsun Kuran Avrupalı meslektaşlarına doğum günü bağışı ile hasta çocuklara nasıl umut olduklarını öğretecek.

Tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 pandemisi, birçok alışkanlıkların değişmesine neden oldu. Hayatımıza giren sosyal mesafe kavramı bu süreçte doğum günü kutlamalarının ertelenmesine ya da iptaline neden oldu. Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) bu süreçte kutlanamayan doğum günlerini zorlu hastalıklarla mücadele eden çocuklar için bir bağış aracına çevirdi. Hatta birçok ünlü ismi de doğum günü bağışı ile bu süreçte destek oldu. Nitekim Oggusto Genel Yayın Yönetmeni Özlem Güsar doğum gününü, bir çocuğun dileğini gerçekleştirmek hedefi ile başladığı doğum günü bağışında 8 çocuğun dileğini gerçekleştirebilecek kadar fon toplamayı başardı. Böylece dernek tarihine de bir doğum günü ile en fazla bağış toplayan isim olarak geçmeyi başardı.

Doğum günü bağışı tüm dünyada “en iyi uygulama” seçildi

Alınan sonuçlar Make a Wish ağında da dikkatleri çekmeyi başardı ve tüm dünyadaki ağ içinde “en iyi uygulama” seçildi. Bunun üzerine de Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) CEO’su Füsun Kuran’dan tüm dünyadaki ekibe bu başarılı uygulamayı anlatması istendi. Ayrıca Füsun Kuran, Make a Wish’in Avrupa ülkelerinin başına getirildi.

Bu süreçte doğum günü yapmak yerine https://fonzip.com/birdilektut/kampanya linkinden doğum günü kampanyası oluşturup, arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Onlardan size hediye almak yerine bu link üzerinden bağış yaparak kanser, lösemi gibi zorlu hastalıklarla mücadele eden dilek çocuklara bağışta bulunabiliyor. Toplanan bağışlar ile dilek çocuklarının imkânsız olarak gördükleri en büyük dilekleri yerine getirilerek hastalıkları ile mücadele etmeleri sağlanıyor.

İmkansız kavramını zihinlerinden silmeye çalışıyoruz

Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) CEO’su Füsun Kuran, “Hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan çocuklar; yaşamlarını çok uzun süre hastane odaları, hastalığın yan etkileri, ağır ilaçlar, ağrılar gibi travmatize birçok faktörle birlikte geçiriyorlar. Bu çocuklar ciddi anlamda ruhsal yorgunluk yaşayarak hayal kurmayı unutabiliyor, coşkusunu ve hayata karşı merakını yitirebiliyor. Tüm bunlar çocuğun iyileşme sürecini ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Amacımız; yaptığımız tüm süreçler ile çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmek, hayatında coşku ve umut yaratabilmek, “imkânsız” kavramını zihninden silebilmek. Bunu başardığınızda dilek çocuğu bu imkânsız dileğim gerçekleştiğine göre hastalığımı da yenebilirim diye düşünmeye başlıyor. Böylece onu hayata bağlıyorsunuz” diyor.

Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor yüzde 72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64’sinin hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39’unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok kritik bir öneme sahip.

Ünlü isimlerin Doğum Günü bağışladığı Wish Talks’lar Başladı

Bir Dilek Tut Derneği, tüm dünyada en iyi uygulama seçilen doğum günü bağışlarını bir adım öteye taşımak için Temmuz ayında derneğin instagram hesabı (@makeawishturkiye) üzerinden, isim hakkını da aldıkları “Wish Talks” canlı yayın konseptini başlattı. Moderatörlüğünü Bir Dilek Tut Gönüllüsü de olan deneyimli radyocu, Süper Fm Müzik Direktörü Duygu Atakan’ın yaptığı Wish Talks’a, doğum gününü dilek çocuklarına bağışlayan ünlü isimler konuk olacak. Programın ilk konuğu ünlü prodüktör Alper Atakan oldu. Moderatör Duygu Atakan canlı yayında Alper Atakan’a dilek gönüllülerinin dilek tespiti yapabilmek için dilek çocuklarına sorduğu soruları yöneltti. Alper Atakan katıldığı Wish Talks canlı yayınında, doğum gününü dilek çocukları ile paylaştı. Wish Talks önümüzdeki dönemde de Duygu Atakan’ın moderatörlüğünde ünlü isimlerin doğum günü bağışına ev sahipliği yapacak.