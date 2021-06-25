Dodo: Sanki bütün evren şarkı söylememe karşıydı

◊ Öncelikle sizi tanıyalım. Nerelisiniz, nasıl bir hayatınız var?

- Erzurum’da doğdum, ben küçükken Bursa’ya taşındık. Sekiz kardeşiz. İki kardeşimi hiç görmedim, rahatsızlıklarından dolayı kaybettik. Bir ablam da 2010’da vefat etti. Hayatımız zorluklarla, mücadeleyle geçti.

Annemin sağlık sorunları olduğundan babam tüm hayatını bizi yetiştirmeye adadı. Engelli bir abim var. Onun tedavisi ve vefat eden ablamın yası içinde yaşam mücadelesi verdiğim bir gün karanlık bir odada müziğe başladım.

◊ Müzik sizin zorluklardan kaçış yolunuz oldu yani...

- Evet, tek çıkar yolum müzikti. Kafelerde şarkı söylemeye başladım. Bazı arkadaşlarım beni müzikten soğutmaya çalıştı, “Bırak yapma”, “Senden bir şey olmaz” diyenler oldu. Ara verdim. Bir süre sonra hayatımı değerlendirince hayallerime daha güçlü sarıldım, yeniden başlama kararı aldım.

Zamanla daha iyi mekanlarda sahneye çıktım. Sadece 25 liraya bütün gece sahne aldığım bile oldu. Sevdiğim işte büyümeye çalıştığım için her şeye göz yumdum. Aileme katkıda bulunabilmek için bir dönem kahvede ve halk pasajında da çalıştım. Müzik yapabilmem için önümde çok engel vardı. Sanki bütün evren şarkı söylememe karşıydı. Böyle hissettiğim dönemde çok özel bir insanla tanıştım; aranjörüm Doğuş Kara. Zamanla kardeş gibi olduk. Beni hiç yalnız bırakmadı, hayallerime destek oldu. Beraber bir cover hazırladık, ama tutmadı. Tekrar denedik. TikTok ve YouTube’da tuttu, insanlar sevdi. Ardından bir proje daha yaptık, o da sevildi.

EMEĞİME ORTAK OLMAK İSTEYEN İNSANLARLA KARŞILAŞTIM

◊ Profesyonel müzik dünyasına adım atışınız nasıl oldu?

- Sosyal medyadaki ilgi üzerine bir yapım şirketi aradı, konuşup anlaştık. Şarkımız çıktı. Ancak istediğimiz sonuçları alamadık. Artık müzikle vedalaşmayı düşündüğümüz esnada karşımıza Erol Köse çıktı, bizi kendimize getirdi. Her konuda yönlendirdi, çok ilgilendi. “Dolunay Dolunay” adlı şarkıyı birlikte yaptık. 1 hafta gibi kısa bir sürede milyonlara ulaştı. Bu beni daha çok umutlandırdı.

◊ Hayallerinize ulaşmak için çıktığınız yolda yaşadığınız en büyük pişmanlık ve aldığınız en doğru karar neydi?

- Bu yolda hiçbir emek sarf etmeden emeğine ortak olmak isteyen insanlarla karşılaştım. Beni yanlış yönlendiren kişilerle. En büyük pişmanlığım onlarla bir araya gelmek. Ancak bu pişmanlığın neticesinde de doğru insanlarla yolum kesişti. En doğru kararım da onlarla çalışmam oldu.

◊ Müzik kariyerinizde hedefleriniz neler?

- Müziksiz bir yaşam düşünemeyenlerdenim ben. Güzel şarkılarla insanların kalbine dokunmak, kalplerinde kalmak en büyük hedefim.

◊ Peki müziğe aynı tarzda mı devam edeceksiniz, farklı tarzlara açık mısınız?

- Her zaman yenilikçiyim. Her tarzı okuma potansiyelim var.

AİLEME EV ALMA HAYALİM VAR

◊ Müzik hayaliniz gerçek oldu. Gerçekleştirmek istediğiniz başka hayalleriniz var mı?

- Aileme güzel bir ev alma hayalim var. Ve gelecekteki çocuklarıma güzel yarınlar sunabilmek istiyorum. Bir de zor durumda olan insanlara yardım eli uzatabilmek.

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