Diziyle ünlenen daire şimdi kiralık

Tarihi yapı, dizinin 3 sezon boyunca ünlü karakteri Villanelle’in yaşadığı yerdi. Orijinal ismi Casa Ramos olan daire, Barcelona’nın Gracia bölgesinde yer alıyor.

Park Guell yakınlarındaki tarihi yapı, bir resepsiyon, stüdyo, oturma ve yemek odaları, cam galeri, 2 yatak odası, mutfak ve banyolardan oluşuyor.

Art Nouveau tarzına sahip apartman, 1906 yılında Ramos ailesi tarafından yaptırılmış. Apartman, ayrıca bahçeye ve özel bir havuza da sahip. Geceliği 297 pounda oda kiralanabilinen apartman, Barcelona’nın en ünlü apartman dairelerinden.