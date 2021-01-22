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Haber Giriş: 22.01.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Dizi teklifi heyecanlandırdı

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Dizi teklifi heyecanlandırdı
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Sosyal medya ile hayatımıza giren Selin Ciğerci her yaptığı ses getirince pazarlama şirketlerinin de gözdesi oldu.

Birçok markanın ürünlerin sosyal medyadan tanıtan Selin Ciğerci, kendi kozmetik markası ile de başarıyı yakaladı. Paylaştığı videoların büyük beğeni kazanması dizi yapımcılarını da hareket geçirdi. Yeni çekilecek bir dizi filmde rol teklifi alan Ciğerci, bu konuda kararsız kalmış. Dizi filmleri uzun saatlerde çekilmesi diğer işlerini sekteye uğratır mı endişesi ile bu teklife soğuk bakıyormuş. Ama net kararını en kısa zaman yapım şirketi ile paylaşacak olan Selin Ciğerci, bir filmde küçük de olsa bir rol alma hayali hep varmış.

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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