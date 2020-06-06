Dizdar'dan Kör Kurşun

Dizdar'ın bu yeni çalışması aşk, acı, ihanet ve ayrılık temalarını barındıyor.

Sound34 müzik etiketi ile yayınlanan şarkının sözleri Barış Bahtiyar'a müziği Darksound'a aranjesi ise Murat Uyar'a ait.

Dört yıl gibi uzun bir aranın ardından ilk şarkısını yayınlayan Zeynep Dizdar, koronavirüs pandemisi nedeniyle klibin çekimini ise daha sonraya bıraktı.