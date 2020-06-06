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Haber Giriş: 06.06.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Dizdar'dan Kör Kurşun

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Dizdar'dan Kör Kurşun
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Türk pop müziği yorumcusu Zeynep Dizdar, uzun bir zaman sonra yeni çalışması Kör Kurşun ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Dizdar'ın bu yeni çalışması aşk, acı, ihanet ve ayrılık temalarını barındıyor.

Sound34 müzik etiketi ile yayınlanan şarkının sözleri Barış Bahtiyar'a müziği Darksound'a aranjesi ise Murat Uyar'a ait.

Dört yıl gibi uzun bir aranın ardından ilk şarkısını yayınlayan Zeynep Dizdar, koronavirüs pandemisi nedeniyle klibin çekimini ise daha sonraya bıraktı.

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